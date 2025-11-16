Кобін: Ребров сам визначить своє майбутнє в збірній України

Колишній футболіст та тренер Василь Кобін поділився думкою щодо можливих наслідків вирішального поєдинку для Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди.

Слова ексфутболіста цитує Sport.ua.

На думку Кобіна, оцінка подальшої роботи залежатиме виключно від внутрішніх висновків наставника "синьо-жовтих".

"Важко говорити, але я думаю, що буде над чим подумати самому Реброву. Подумати, що вдалося, що не вдалося. Я думаю, що Сергій Станіславович досить розумний тренер – він проаналізує роботу у збірній. Якщо він зрозуміє, що може дати цій команді ще щось – він залишиться, а якщо відчує, що ні… Він сам все проаналізує та ухвалить правильне рішення", – сказав Кобін.