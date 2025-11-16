Українська правда
Кобін: Ребров сам визначить своє майбутнє в збірній України

Володимир Варуха — 16 листопада 2025, 13:02
Василь Кобін

Колишній футболіст та тренер Василь Кобін поділився думкою щодо можливих наслідків вирішального поєдинку для Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди.

Слова ексфутболіста цитує Sport.ua.

На думку Кобіна, оцінка подальшої роботи залежатиме виключно від внутрішніх висновків наставника "синьо-жовтих".

"Важко говорити, але я думаю, що буде над чим подумати самому Реброву. Подумати, що вдалося, що не вдалося. Я думаю, що Сергій Станіславович досить розумний тренер – він проаналізує роботу у збірній. Якщо він зрозуміє, що може дати цій команді ще щось – він залишиться, а якщо відчує, що ні… Він сам все проаналізує та ухвалить правильне рішення", – сказав Кобін.

Матч між збірними України та Ісландії відбудеться 16 листопада у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Раніше Василь Кобін дав прогноз на вирішальний поєдинок кваліфікації.

Збірна України з футболу

