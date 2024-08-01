Ванат: На матчі з Партизаном мотивація була неймовірною

Нападник київського Динамо Владислав Ванат сказав, що на матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти белградського Партизана була неймовірна мотивація.

Його слова передає пресслужба киян.

"Емоції дуже позитивні, але немає навіть сил, аби якось їх схарактеризувати. Задоволені, що пройшли далі, виграли впевнено обидва матчі, та ще й у такого суперника, на якого мотивація була позамежна.

Я запитав у Буяльського та Ярмоленка, чи можна мені пробити пенальті. Вони дозволили, тож дякую їм за це. Футбол — командна гра, і вони вчинили по-командному, дали мені пробити, тож вдячний їм.

Я вважаю, що підготовка ще триває, чемпіонат навіть ще не почався. Усі готуються, намагаються викладатися на сто відсотків. Зрозуміло, що в перших іграх це важко поки, але будемо додавати. Тим паче ще є куди", — сказав футболіст.