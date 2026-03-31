Мілан підписав форварда збірної Чорногорії

Нападник сербського Партизана та збірної Чорногорії Андрей Костич влітку поточного року перейде в Мілан.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Костич виступатиме за молодіжну команду Мілана, Milan Futuro. Термін дії контракту не розголошується. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 3,5 мільйона євро плюс 1 мільйон можливих бонусів. Також Партизан отримає відсоток від суми наступного трансферу 19-річного гравця.

У поточному сезоні на рахунку Костича 11 голів і 1 асист у 34 матчах за Партизан у всіх турнірах. У жовтні 2025 року форвард дебютував за збірну Чорногорії, за яку сумарно провів 2 матчі.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан може підписати захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона.