Клуб Євроліги підписав контракт з найкращим молодим гравцем Євробаскету-2025

Олексій Погорелов — 27 вересня 2025, 12:53
Міікка Муурінен
ФІБА

Форвард збірної Фінляндії Міікка Муурінен продовжить свою кар'єру у складі сербського Партизану.

Про це клуб з Белграду повідомив у соцмережах.

У статусі однієї з найяскравіших зірок минулого чемпіонату Європи-2025 Муурінен поставив свій підпис під трирічним контрактом з колективом з Євроліги.

Очікувалося, що 18-річний баскетболіст повернеться до США, щоб виступати у підготовчій програмі Arizona Compass. Він говорив про бажання провести останній рік у школі, після чого перейти до університетського баскетболу. Проте плани змінилися – Муурінен гратиме у Євролізі.

На минулому Євробаскеті-2025 Мііка Муурінен взяв участь у 8 з 9 матчів турніру. За 11,1 хвилини на паркеті він набирав у середньому 6,6 очка (87,5% двоочкових) та 1,9 підбирання. Юний гравець допоміг збірній Фінляндії дійти до півфіналу Євро-2025, де вона програла Німеччині 86:98, після чого фіни поступилися Греції 89:92 у матчі за третє місце. 

Муурінен був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Він є загальновизнаним п'ятизірковим рекрутом і входить до числа найкращих проспектів драфту НБА класу 2027 року.

Нагадаємо, що третій пік драфту НБА-2023 вибув на тривалий час через травму ноги.
Раніше стало відомо про новий контракт між Лос-Анджелес Лейкерс та Джей Джей Редіком, головним тренером команди.
Партизан

