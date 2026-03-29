Мілан узгодив трансфер 19-річного сербського нападника – інсайдер

Італійський Мілан домовився про повноцінний трансфер 19-річного чорногорського центрального нападника белградського Партизана Андрея Костича.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Інтерес до футболіста виявляли кілька клубів, проте саме міланці досягли домовленості про перехід. Як зазначається, у неділю, 29 березня, гравець прибув до Італії для проходження медичного огляду та завершення угоди.

У поточному сезоні Костич провів за сербський клуб 34 матчі, з яких 27 у чемпіонаті, 1 у Кубку Сербії та 6 у кваліфікації єврокубків (Ліги Європи та Ліги конференцій), забивши загалом 11 голів та віддавши одну результативну передачу. Трансферна вартість гравця оцінюється у 5 мільйонів євро, як стверджує Tranfermarkt.

Нагадаємо, на тлі підписання нового форварда у літнє трансферне вікно міланців може залишити вінгер Рафаель Леау, щодо якого надсилали запити кілька іноземних клубів, зокрема представники Англійської Прем'єр-ліги.