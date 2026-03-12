УЄФА назвав символічну збірну тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА оприлюднив імена одинадцяти гравців, які сформували команду тижня за підсумками перших поєдинків 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів.
Найбільше представництво мають мадридський Реал, який переміг Манчестер Сіті з рахунком 0:3, Баварія, яка забила 6 голів Аталанті, та Атлетико Мадрид, який розгромив Тоттенгем (5:2). У символічній збірній ці команди представлені двома гравцями кожна.
Символічна збірна тижня Ліги Чемпіонів
- Воротар: Тібо Куртуа (Реал)
- Захисники: Йосип Станішич (Баварія), Робен Ле Норман (Атлетико), Роберт Андріх (Баєр), Ісмаїл Якобс (Галатасарай)
- Півзахисники: Сондре Брунстад Фет (Буде/Глімт), Маріо Леміна (Галатасарай), Федеріко Вальверде (Реал)
- Нападники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Хуліан Альварес (Атлетико), Майкл Олісе (Баварія)
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня визнали Федеріко Вальверде, який завдяки хеттрику у ворота Манчестер Сіті випередив у голосуванні Альвареса, Кварацхелію та Олісе.
Водночас Тібо Куртуа став найкращим асистентом серед воротарів в історії турніру.