УЄФА назвав символічну збірну тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Микола Літвінов — 12 березня 2026, 19:13
УЄФА оприлюднив імена одинадцяти гравців, які сформували команду тижня за підсумками перших поєдинків 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів.

Найбільше представництво мають мадридський Реал, який переміг Манчестер Сіті з рахунком 0:3, Баварія, яка забила 6 голів Аталанті, та Атлетико Мадрид, який розгромив Тоттенгем (5:2). У символічній збірній ці команди представлені двома гравцями кожна.

Символічна збірна тижня Ліги Чемпіонів

  • Воротар: Тібо Куртуа (Реал)
  • Захисники: Йосип Станішич (Баварія), Робен Ле Норман (Атлетико), Роберт Андріх (Баєр), Ісмаїл Якобс (Галатасарай)
  • Півзахисники: Сондре Брунстад Фет (Буде/Глімт), Маріо Леміна (Галатасарай), Федеріко Вальверде (Реал)
  • Нападники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Хуліан Альварес (Атлетико), Майкл Олісе (Баварія)

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня визнали Федеріко Вальверде, який завдяки хеттрику у ворота Манчестер Сіті випередив у голосуванні Альвареса, Кварацхелію та Олісе.

Водночас Тібо Куртуа став найкращим асистентом серед воротарів в історії турніру.

