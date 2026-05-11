Стало відомо, хто судитиме фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Арсенал
УЄФА призначила суддю на фінал Ліги чемпіонів, в якому зіграють французький Парі Сен-Жермен і англійський Арсенал.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Головним арбітром зустрічі призначено 42-річного німця Даніеля Зіберта. Його асистентами стануть Ян Зайдель і Рафаель Фольтін, четвертим суддею – Сандро Шерер зі Швейцарії.
Запасним арбітром стала іспанка Гуадалупе Поррас Аюсо, а за відеоповтори відповідатиме німець Бастіан Данкерт.
Зіберт у нинішньому сезоні працював на дев'яти матчах Ліги чемпіонів. Зокрема він був головним суддею матчу-відповіді півфіналу ЛЧ між Арсеналом і Атлетико (1:0), де його розкритикували за ухвалені рішення. Для нього це буде перший єврокубковий фінал.
Матч відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.