Стало відомо, хто судитиме фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Арсенал

УЄФА призначила суддю на фінал Ліги чемпіонів, в якому зіграють французький Парі Сен-Жермен і англійський Арсенал.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головним арбітром зустрічі призначено 42-річного німця Даніеля Зіберта. Його асистентами стануть Ян Зайдель і Рафаель Фольтін, четвертим суддею – Сандро Шерер зі Швейцарії.

Запасним арбітром стала іспанка Гуадалупе Поррас Аюсо, а за відеоповтори відповідатиме німець Бастіан Данкерт.

Зіберт у нинішньому сезоні працював на дев'яти матчах Ліги чемпіонів. Зокрема він був головним суддею матчу-відповіді півфіналу ЛЧ між Арсеналом і Атлетико (1:0), де його розкритикували за ухвалені рішення. Для нього це буде перший єврокубковий фінал.

Матч відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.