Визначилися перші потенційні суперники Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів

Визначилися вже 18 команд, які зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Як відомо, у списку є представник України донецький Шахтар, який зіграє в основному етапі турніру.

Англію в турнірі представлять Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед.

Від Іспанії вже відібралися Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетико Мадрид.

Німеччина наразі представлена Баварією, Боруссією Дортмунд та РБ Лейпциг.

Водночас ПСЖ та Ланс вже гарантували участь від Франції, а чемпіон Серії А міланський Інтер представить Італію.

Також відомі представники Нідерландів: ПСВ та Феєнорд. Португалію вже точно представить Порту, а Туреччину – Галатасарай.

Усі ці команди - потенційні суперники Шахтаря незважаючи на розподіл за кошиками (кожній команді доведеться зіграти з двома представниками кожного кошика – в тому числі й свого). Ще 18 команд-учасників Ліги чемпіонів 2026/27 будут визначені пізніше.

Нагадаємо, у фіналі поточного розіграшу ЛЧ у фіналі між собою зіграють ПСЖ та Арсенал.