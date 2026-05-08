Зірка ПСЖ став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення Хаві

Півзахисник ПСЖ Вітінья побив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю передач за один сезон.

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

26-річний португалець уже віддав 1448 пасів у нинішній кампанії. У матчі-відповіді 1/2 фіналу проти Баварії (1:1) він побив рекорд, який до цього належав Хаві.

Що цікаво, чотири найкращі результати за цим показником належать саме цим двом гравцям. В минулому сезоні Вітінья віддав 1294 передачі, а легенда Барселони мав у своєму активі 1299 та 1244 паси в кампаніях 2012/13 та 2010/11 відповідно.

Зазначимо, що в чинному розіграші турніру найближчими до португальця є два представники Баварії. Александар Павлович віддав 1108 передач, а Йозуа Кімміх – 1007.

Покращити свій показник Вітінья матиме можливість 30 травня. У фіналі, що відбудеться в Будапешті, ПСЖ зіграє проти лондонського Арсенала.