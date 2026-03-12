Куртуа став найкращим асистентом серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа увійшов в історію Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Бельгійський воротар встановив рекорд за кількістю результативних передач серед гравців на своїй позиції. На рахунку Куртуа вже три асисти.

Свій крайній Тібо зробив у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 проти Манчестер Сіті, коли асистував на Федеріко Вальверде під час першого взяття воріт "містян".

Футболісту Реала вдалось перевершити досягнення Олівера Кана та Хосе Моліни, у яких по дві гольові передачі.

Відзначимо, що у тому поєдинку 33-річному бельгійцю вдалось залишити свої володіння на "замку". Мадридський гранд розгромив МанСіті з рахунком 3:0. Усі три результативні удари у свій актив записав капітан "вершкових" Вальверде.

Для Куртуа ця зустріч стала 39-ю у поточному сезоні-2025/26 в усіх турнірах, у яких він пропустив 37 голів та у 15-ти матчах зіграв на нуль.

Додамо, що матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 17 березня. Початок зустрічі – о 22:00 (за Києвом). Це буде вже 17-те очне протистояння МанСіті проти Реала в історії футболу.