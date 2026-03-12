Автор хеттрику у ворота Манчестер Сіті став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
УЄФА назвав найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів. Перемогу у цій номінації здобув півзахисник Реала Федеріко Вальверде.
Про це повідомив офіційний ресурс організаторів ЛЧ.
Уругвайський хавбек "королівського клубу" оформив хеттрик у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (3:0).
У голосуванні Вальверде випередив нападника Атлетико Хуліана Альвареса (2 голи та 1 асист), вінгера ПСЖ Хвічу Кварацхелію (2 голи та 1 асист) та вінгера Баварії Майкла Олісе (2 голи та 1 асист).
Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17 березня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що бельгійський воротар Реала Тібо Куртуа став найкращим асистентом серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів.