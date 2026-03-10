Українська правда
Галатасарай сенсаційно переміг Ліверпуль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 10 березня 2026, 21:39
Ліга чемпіонів
Getty Images

У вівторок, 10 березня, заплановані чотири перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поточного сезону-2025/26.

Ігрову програму відкрило протистояння у Туреччині, де Галатасарай прийняв Ліверпуль. Перша половина зустрічі закінчилась мінімальною перемогою господарів 1:0. Автором єдиного голу став Маріо Леміна, який забив вже на 7-й хвилині поєдинку.

Цей результативний удар так і визначив переможця протистояння. Хоча у другому таймі м'яч одного разу залітав у сітку воріт господарів, однак Конате зробив це рукою. Гол був скасований.

Ліверпуль не зміг перервати своє прокляття від Галатасарая у Туреччині. "Мерсисайдці" втретє не змогли перемогти турецький клуб на їх полі.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/8 фіналу
Перші матчі, 10 березня

Галатасарай – Ліверпуль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 7 Леміна

Ньюкасл – Барселона (22:00)

Атлетико Мадрид – Тоттенгем (22:00)

Аталанта – Баварія (22:00)

Ще чотири матчі заплановані на середу, 11 березня. Футбольні уболівальники насолодяться черговим дербі між мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті. Головний тренер іспанського клубу Альваро Арбелоа назвав джокера команди, який може стати справжнім кривдником "містян".

Аталанта

