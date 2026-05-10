Чинний чемпіон УПЛ донецький Шахтар гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.

Це стало можливим завдяки ребалансу (зсуву сітки), а саме високому особистому рейтингу Шахтаря, який став найкращим на тлі невдач конкурентів у національних лігах. Це дає Україні на старті сезону 6 бонусних очок.

Згідно з правилами оновленого формату Ліги чемпіонів УЄФА (з сезону 2024/25), місце в основному етапі, яке звільняється, якщо переможець ЛЧ вже кваліфікувався через внутрішній чемпіонат, переходить до лідера рейтингу УЄФА серед усіх чемпіонів країн, які не проходять до основної стадії напряму.

Тобто, якщо переможець ЛЧ (Арсенал або ПСЖ) гарантував собі місце через чемпіонат, путівка "дарується" клубу з найвищим клубним коефіцієнтом серед чемпіонів країн у кваліфікації

Так, згідно з рейтингом клубів у конкурентах Шахтаря залишалися лише Рейнджерс, які не змогли здобути титул чемпіонів Шотландії після поразки Селтіку, а також Олімпіакос, який після нічиєї з ПАОКом втратив остаточні шанси чемпіонство у першості Греції.

Водночас "гірники" вже достроково виграли першість УПЛ за три тури до її завершення.

Нагадаємо, поточний єврокубковий сезон Шахтар розпочинав у кваліфікації Ліги Європи та вийшов у Лігу конференцій, де дійшов до півфіналу. Там "гірників" зупинив Крістал Пелес.