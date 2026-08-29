УЄФА відкрив справу стосовно вболівальників Црвени Звезди, які вивісили банер на честь воєнного злочинця Младича

УЄФА відкрив дисциплінарне провадження щодо дій вболівальників Црвени Звезди, які вивісили на трибунах банер на честь колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, фанати "червоно-білих" фігурують у справі за трьома пунктами: у расистській та/або дискримінаційній поведінці, неналежній поведінці та поширенні гасел, які не відповідають спортивним принципам.

Окрім того, Меморіальний центр Сребрениці у коментарі виданню зазначив, що такі дії з боку клубу дискредитують цінності, на яких ґрунтується європейський футбол.

Нагадаємо, що під час матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії Пльзень, який завершився розгромною поразкою Црвени Звезди (1:5), сербські вболівальники почали демонструвати на трибунах банери на честь визнаного Міжнародним кримінальним трибуналом воєнного злочинця Ратко Младича.

Зазначимо, 27 серпня стало відомо, що Младич помер у своїй камері у в'язниці ООН, яка розташована в Гаазі.

Додамо, що сербського генерала у 2021 році було засуджено до довічного ув'язнення. Зокрема, йому інкримінували геноцид в Сребрениці 1995 року, де було вбито понад 8 тисяч боснійських мусульман, а також низку злочинів, скоєних під час облоги Сараєва.