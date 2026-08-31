Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Англійська футбольна ліга незадоволена рішенням УЄФА перенести матчі Кубку через домашній поєдинок Ліверпуля в ЛЧ

Микола Літвінов — 31 серпня 2026, 17:56
Англійська футбольна ліга незадоволена рішенням УЄФА перенести матчі Кубку через домашній поєдинок Ліверпуля в ЛЧ
UEFA

Англійська футбольна ліга (EFL) висловила невдоволення рішенням УЄФА перенести матч третього раунду Кубку футбольної ліги через розклад у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Reuters.

Основною проблемою стало проведення зустрічі між Евертоном та Вулвергемптоном 9 вересня, оскільки в той же день мають відіграти на "Енфілді" свій матч Ліверпуль та мадридський Атлетико на старті основного етапу Ліги чемпіонів.

Як зазначається, через масовий наплив вболівальників з-за кордону місцева поліція не справиться з логістичними проблемами, й тому поєдинок не зможе бути проведений.

EFL не погоджується з цією постановою, оскільки вважає, що Союз європейських футбольних асоціацій не мав призначати на цю дату матч Ліги чемпіонів, оскільки знав, що на 9 вересня було заплановано домашній матч Евертона в Кубку футбольної ліги.

Таким чином, "Іриски" відіграють проти "Вовків" 16 вересня. Старт зустрічі запланований о 21:45 за київським часом.

Перенесення зустрічі Евертона на 16 вересня спровокувало нову логістичну проблему для організаторів турніру. Саме в цей вечір свій поєдинок у Кубку мав провести Ліверпуль проти Тоттенгема. У підсумку цей матч довелося перенести на 24 години раніше – 15 вересня о 22:00 (за київським часом).

"У понеділок вранці представники EFL зустрілися з керівництвом УЄФА, щоб обговорити можливі варіанти, однак під час цих переговорів стало зрозуміло, що вони не готові розглядати можливість перенесення матчу Ліверпуль – Атлетико (Мадрид) через можливі ускладнення для вболівальників, які прибувають з-за кордону

Протягом останніх сезонів Ліга внесла низку змін, щоб пристосуватися до розширення клубних турнірів УЄФА – рішення, яке було ухвалено без належних консультацій із національними лігами.

Це робить небажання УЄФА співпрацювати ще більш прикрим, не в останню чергу для вболівальників п'яти клубів, яких це торкнулося, і ми щиро вибачаємося за спричинені незручності", – заявила EFL.

Нагадаємо, на початку літа Миколенко продовжив контракт з Евертоном до завершення сезону-2028/29.

Ліга чемпіонів УЄФА

УЄФА

УЄФА відкрив справу стосовно вболівальників Црвени Звезди, які вивісили банер на честь воєнного злочинця Младича
УЄФА планує відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА
УЄФА презентував м’яч Ліги чемпіонів на сезон-2026/27
Віцепрезидентка УЄФА розкритикувала рішення звільнити директора ФІФА після критики на адресу Інфантіно
Чеферін готовий домагатися відставки Інфантіно з посади президента ФІФА – ЗМІ

Останні новини