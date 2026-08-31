Англійська футбольна ліга незадоволена рішенням УЄФА перенести матчі Кубку через домашній поєдинок Ліверпуля в ЛЧ

Англійська футбольна ліга (EFL) висловила невдоволення рішенням УЄФА перенести матч третього раунду Кубку футбольної ліги через розклад у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Reuters.

Основною проблемою стало проведення зустрічі між Евертоном та Вулвергемптоном 9 вересня, оскільки в той же день мають відіграти на "Енфілді" свій матч Ліверпуль та мадридський Атлетико на старті основного етапу Ліги чемпіонів.

Як зазначається, через масовий наплив вболівальників з-за кордону місцева поліція не справиться з логістичними проблемами, й тому поєдинок не зможе бути проведений.

EFL не погоджується з цією постановою, оскільки вважає, що Союз європейських футбольних асоціацій не мав призначати на цю дату матч Ліги чемпіонів, оскільки знав, що на 9 вересня було заплановано домашній матч Евертона в Кубку футбольної ліги.

Таким чином, "Іриски" відіграють проти "Вовків" 16 вересня. Старт зустрічі запланований о 21:45 за київським часом.

Перенесення зустрічі Евертона на 16 вересня спровокувало нову логістичну проблему для організаторів турніру. Саме в цей вечір свій поєдинок у Кубку мав провести Ліверпуль проти Тоттенгема. У підсумку цей матч довелося перенести на 24 години раніше – 15 вересня о 22:00 (за київським часом).

"У понеділок вранці представники EFL зустрілися з керівництвом УЄФА, щоб обговорити можливі варіанти, однак під час цих переговорів стало зрозуміло, що вони не готові розглядати можливість перенесення матчу Ліверпуль – Атлетико (Мадрид) через можливі ускладнення для вболівальників, які прибувають з-за кордону Протягом останніх сезонів Ліга внесла низку змін, щоб пристосуватися до розширення клубних турнірів УЄФА – рішення, яке було ухвалено без належних консультацій із національними лігами. Це робить небажання УЄФА співпрацювати ще більш прикрим, не в останню чергу для вболівальників п'яти клубів, яких це торкнулося, і ми щиро вибачаємося за спричинені незручності", – заявила EFL.

Нагадаємо, на початку літа Миколенко продовжив контракт з Евертоном до завершення сезону-2028/29.