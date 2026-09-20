УЄФА відхилив прохання Ірландії не зводити їхню збірну з Ізраїлем у міжнародних турнірах

Виконавчий директор Футбольної асоціації Ірландії (ФАІ) Девід Курелл заявив, що УЄФА відхилив прохання організації розділити матчі збірних Ірландії та Ізраїлю у футбольних змаганнях.

Деталі повідомляє BBC.

За словами функціонера, Союз європейських футбольних асоціацій відмовився виконати бажання ірландської асоціації, оскільки він стверджує, що для цього немає підстав. Ірландія та Ізраїль не перебувають у воєнному конфлікті, а громадські настрої УЄФА не класифікує як причину розводити збірні.

"Відповідь була досить чіткою. У них є офіційний термін для цього, я не пам'ятаю, як саме він називається, – список "не розігрувати" чи щось таке. Насправді це ґрунтується на конфліктах, безпосередніх конфліктах, а не на громадських настроях. Відповідь, яку я отримав, була дуже чіткою. Це було б неможливо, оскільки Ірландія та Ізраїль ніколи не перебували у прямому конфлікті. Я сприйняв цю відповідь за чисту монету".

Курелл нагадав, що Футбольна асоціація Ірландії єдина серед членів УЄФА, яка офіційно закликала вищий європейський футбольний орган відсторонити представників Ізраїлю від всіх міжнародних змагань.

"Ми б хотіли, щоб ми не опинилися в такій ситуації. Ми публічно та офіційно закликали до виключення Ізраїлю з міжнародного футболу. Ми були єдиною федерацією в УЄФА, тобто однією з 55, яка зробила це офіційно. Але на інституційному рівні цього ще не сталося. Тому рішення залишалося за ФАІ, і ми хотіли саме зараз надати нашу підтримку та захист гравцям, оскільки це рішення приймалося правлінням ФАІ".

Зелена армія має двічі зустрітися з блакитно-білими у межах матчів дивізіону В Ліги націй – 27 вересня відбудеться виїзний матч, а 4 жовтня домашній поєдинок (о 21:45 за київським часом обидві гри).

Ірландія обрала місцем проведення свого домашнього матчу сербську Бачка-Тополу через масові протести. Гра проходитиме за закритими дверима.

Водночас ірландські вболівальники не зможуть купити білети на виїзний поєдинок проти ізраїльської збірної, який відбуватиметься в угорському Дебрецені.

Напередодні в Ірландії зародилася громадська ініціатива "Irish Sport for Palestine". Її мета – на знак солідарності з Палестиною досягти відсторонення Ізраїлю з міжнародної арени.

Нагадаємо, що напередодні найкращий бомбардир в історії збірної Ізраїлю Еран Захаві завершив кар'єру.