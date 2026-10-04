Передматчеву пресконференцію збірної Ірландії зірвали ізраїльські журналісти

Передматчева пресконференція збірної Ірландії була зірвана після питань ізраїльського журналіста про те, чому гравці "зеленої армії" завдавали расистських образ футболістам його національної команди.

Деталі інциденту повідомляє The Irish Times.

Як зазначається, спочатку представники ізраїльської преси запитували головного тренера "хлопців у зеленому" Хейміра Халльгрімссона про те, як він може підтримувати ідеологію, яка грунтується на вбивствах, ймовірно маючи на увазі позиції Ірландії щодо Палестини.

Питання перервав пресаташе збірної Ірландії, зазначивши, що це не стосується футболу.

Вже згодом інший ізраїльський репортер звинуватив ірландських футболістів у расизмі. За його словами, футболісти "зеленої армії" називали гравців збірної Ізраїлю "мавпами".

У ситуацію знову втрутився пресаташе збірної Ірландії та спростував ці твердження. Після цього ірландці вирішили достроково припинити пресконференцію. Халльгрімссон згодом відповів на питання деяких ірландських журналістів у роздягальні перед тренуванням.

Зауважимо, що матч-відповідь між збірними Ізраїлю та Ірландії відбудеться у цю неділю, 4 жовтня. Гра стартує о 21:45 за київським часом.

Перший матч між командами завершився поразкою "блакитно-білих" з рахунком 0:3. Поведінку гравців збірної Ірландії негативно схарактеризував колишній нападник Шахтаря Манор Соломон.

Нагадаємо, що в червні цього року керівництво збірної Ірландії ухвалило рішення перенести домашній поєдинок 4-го туру Ліги націй проти "блакитно-білих" через невдоволення та протести з боку вболівальників та гравців команди.

Обурення у футбольній спільноті Ірландії викликала воєнна політика Ізраїлю на території Палестини.

Згодом стало відомо, що Футбольна асоціація Ірландії подавала заяву до УЄФА, аби розділити збірні Ірландії та Ізраїлю у майбутніх жеребкуваннях, проте цю пропозицію було відхилено.

Перед очною зустріччю команд у 2-му турі Ліги націй наставник збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон публічно звинуватив Ізраїль у геноциді населення сектору Гази. Ці слова розкритикувала Федерація футболу Ізраїлю.

А ще пізніше повідомлялося, що "хлопці в зеленому" розглядали можливість бойкотувати цей матч проти "блакитно-білих", але у підсумку цього не сталося.