Литва поступилась Азербайджану у 4-му турі Ліги націй

У неділю, 4 жовтня, серією матчів розпочався четвертий тур Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.

У першому матчі дня в Лізі D Азербайджан здобув перемогу над Литвою завдяки єдиному голу Хайбулаєва. Литовці не змогли вийти вперед за рахунком, а наприкінці матчу ще й залишилися в меншості після вилучення Кучіса.

Ліга націй УЄФА

4 тур, 4 жовтня





Ліга D

Азербайджан – Литва – 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Хайбулаєв

Решта поєдинків ігрового дня розпочнуться пізніше . О 19:00 розпочнуться матчі Косово – Австрія в Лізі В та Мальта – Андорра в Лізі D .

О 21:45 відбудуться чотири матчі в межах Ліги А: Греція прийме Німеччину, Нідерланди зіграють із Сербією, Португалія зустрінеться з Норвегією, а Уельс – з Данією . Також у цей час у Лізі В Ірландія зіграє проти Ізраїлю .

Нагадаємо, що наприкінці минулого туру Англія завдала Хорватії найбільшої поразки в історії.