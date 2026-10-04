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Литва поступилась Азербайджану у 4-му турі Ліги націй

Микола Літвінов — 4 жовтня 2026, 18:07
Литва поступилась Азербайджану у 4-му турі Ліги націй
UEFA

У неділю, 4 жовтня, серією матчів розпочався четвертий тур Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.

У першому матчі дня в Лізі D Азербайджан здобув перемогу над Литвою завдяки єдиному голу Хайбулаєва. Литовці не змогли вийти вперед за рахунком, а наприкінці матчу ще й залишилися в меншості після вилучення Кучіса. 

Ліга націй УЄФА  
4 тур, 4 жовтня   

 Ліга D

Азербайджан – Литва – 1:0 (1:0)   

Голи: 1:0 – 25 Хайбулаєв

Решта поєдинків ігрового дня розпочнуться пізніше. О 19:00 розпочнуться матчі Косово – Австрія в Лізі В та Мальта – Андорра в Лізі D.

О 21:45 відбудуться чотири матчі в межах Ліги А: Греція прийме Німеччину, Нідерланди зіграють із Сербією, Португалія зустрінеться з Норвегією, а Уельс – з Данією. Також у цей час у Лізі В Ірландія зіграє проти Ізраїлю.

Нагадаємо, що наприкінці минулого туру Англія завдала Хорватії найбільшої поразки в історії

Ліга націй УЄФА

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