Литва поступилась Азербайджану у 4-му турі Ліги націй
У неділю, 4 жовтня, серією матчів розпочався четвертий тур Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.
У першому матчі дня в Лізі D Азербайджан здобув перемогу над Литвою завдяки єдиному голу Хайбулаєва. Литовці не змогли вийти вперед за рахунком, а наприкінці матчу ще й залишилися в меншості після вилучення Кучіса.
Азербайджан – Литва – 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 25 Хайбулаєв
Решта поєдинків ігрового дня розпочнуться пізніше
О 21:45 відбудуться чотири матчі в межах Ліги А: Греція прийме Німеччину, Нідерланди зіграють із Сербією, Португалія зустрінеться з Норвегією, а Уельс – з Данією
Нагадаємо, що наприкінці минулого туру Англія завдала Хорватії найбільшої поразки в історії.