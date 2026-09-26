Збірна Ірландії може бойкотувати матч Ліги націй проти Ізраїлю

Збірна Ірландії з футболу розглядає можливість бойкоту матчу 2 туру Ліги націй проти Ізраїлю.

Про це повідомляє Irish Mirror.

Голкіпер збірної Ірландії Гевін Базуну вже ухвалив рішення не грати проти Ізраїлю. Ще ряд партнерів по команді можуть приєднатися до нього. Не виключено, що завершиться це повним бойкотом Ірландією матчу.

Нагадаємо, кілька днів тому між збірними Ізраїль та Ірландії спалахнув конфлікт. Головний тренер збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон звинуватив Ізраїль у геноциді населення сектору Газа, а Федерація футболу Ізраїлю у відповідь звинуватила його у "дурості, невігластві та лицемірстві". Ізраїльські гравці вирішили не обмінюватися футболками з ірландцями після матчу.

Матч Ізраїль – Ісландія повинен відбутися 27 вересня в угорському Дебрецені. Матч-відповідь команди проведуть 4 жовтня, через можливі протести Ірландія перенесла його на нейтральну територію.