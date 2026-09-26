Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Ірландії може бойкотувати матч Ліги націй проти Ізраїлю

Олег Дідух — 26 вересня 2026, 15:21
Збірна Ірландії може бойкотувати матч Ліги націй проти Ізраїлю

Збірна Ірландії з футболу розглядає можливість бойкоту матчу 2 туру Ліги націй проти Ізраїлю.

Про це повідомляє Irish Mirror.

Голкіпер збірної Ірландії Гевін Базуну вже ухвалив рішення не грати проти Ізраїлю. Ще ряд партнерів по команді можуть приєднатися до нього. Не виключено, що завершиться це повним бойкотом Ірландією матчу.

Нагадаємо, кілька днів тому між збірними Ізраїль та Ірландії спалахнув конфлікт. Головний тренер збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон звинуватив Ізраїль у геноциді населення сектору Газа, а Федерація футболу Ізраїлю у відповідь звинуватила його у "дурості, невігластві та лицемірстві". Ізраїльські гравці вирішили не обмінюватися футболками з ірландцями після матчу.

Матч Ізраїль – Ісландія повинен відбутися 27 вересня в угорському Дебрецені. Матч-відповідь команди проведуть 4 жовтня, через можливі протести Ірландія перенесла його на нейтральну територію.

Ліга націй УЄФА Збірна Ірландії з футболу збірна Ізраїлю з футболу

Ліга націй УЄФА

Грузія – Україна: коли та де дивитися матч 2-го туру Ліги націй
Кучер: Давно не бачив такого бажання у грі збірної
Нам вдалося подарувати українцям трохи позитивних емоцій: Назарина – про перемогу над Угорщиною
Спорт не має так виглядати: Забарний пояснив бійку у матчі Угорщина – Україна
Боролися до кінця: Шевченко привітав збірну України з першою перемогою у Лізі націй-2026/27

Останні новини