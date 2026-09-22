Між збірними Ірландії та Ізраїлю виник конфлікт напередодні матчу Ліги націй
Між збірними Ірландії та Ізраїлю з футболу виник політичний конфлікт напередодні очного матчу Ліги націй-2026/27.
Про це повідомляє Irish Times.
Спершу головний тренер збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон звинуватив Ізраїль у геноциді населення Сектору Газа:
"Ми не граємо з геноцидом, ми граємо проти геноциду. Ми граємо проти Ізраїлю, ми не граємо з Ізраїлем", – заявив Халльгрімссон.
Пресслужба Федерації футболу Ізраїлю відповіла на слова тренера:
"Ми внесли величезний вклад у світ і людство у безлічі галузей, здобувши на цьому шляху вражаючу кількість Нобелівських премій. На жаль, ми не винайшли засобів від дурості, невігластва та лицемірства, які демонструє тренер збірної Ірландії. Ми не граємо з невіглаством, лицемірством і дурістю, ми граємо проти тренера, який їх уособлює".
Матч Ізраїль – Ісландія відбудеться 27 жовтня в угорському Дебрецені. Матч-відповідь команди проведуть 4 жовтня, через можливі протести Ірландія перенесла його на нейтральну територію.