Між збірними Ірландії та Ізраїлю виник конфлікт напередодні матчу Ліги націй

Між збірними Ірландії та Ізраїлю з футболу виник політичний конфлікт напередодні очного матчу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє Irish Times.

Спершу головний тренер збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон звинуватив Ізраїль у геноциді населення Сектору Газа:

"Ми не граємо з геноцидом, ми граємо проти геноциду. Ми граємо проти Ізраїлю, ми не граємо з Ізраїлем", – заявив Халльгрімссон.

Пресслужба Федерації футболу Ізраїлю відповіла на слова тренера:

"Ми внесли величезний вклад у світ і людство у безлічі галузей, здобувши на цьому шляху вражаючу кількість Нобелівських премій. На жаль, ми не винайшли засобів від дурості, невігластва та лицемірства, які демонструє тренер збірної Ірландії. Ми не граємо з невіглаством, лицемірством і дурістю, ми граємо проти тренера, який їх уособлює".

Матч Ізраїль – Ісландія відбудеться 27 жовтня в угорському Дебрецені. Матч-відповідь команди проведуть 4 жовтня, через можливі протести Ірландія перенесла його на нейтральну територію.