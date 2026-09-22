Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Між збірними Ірландії та Ізраїлю виник конфлікт напередодні матчу Ліги націй

Олег Дідух — 22 вересня 2026, 15:49
Між збірними Ірландії та Ізраїлю виник конфлікт напередодні матчу Ліги націй

Між збірними Ірландії та Ізраїлю з футболу виник політичний конфлікт напередодні очного матчу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє Irish Times.

Спершу головний тренер збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон звинуватив Ізраїль у геноциді населення Сектору Газа:

"Ми не граємо з геноцидом, ми граємо проти геноциду. Ми граємо проти Ізраїлю, ми не граємо з Ізраїлем", – заявив Халльгрімссон.

Пресслужба Федерації футболу Ізраїлю відповіла на слова тренера:

"Ми внесли величезний вклад у світ і людство у безлічі галузей, здобувши на цьому шляху вражаючу кількість Нобелівських премій. На жаль, ми не винайшли засобів від дурості, невігластва та лицемірства, які демонструє тренер збірної Ірландії. Ми не граємо з невіглаством, лицемірством і дурістю, ми граємо проти тренера, який їх уособлює".

Матч Ізраїль – Ісландія відбудеться 27 жовтня в угорському Дебрецені. Матч-відповідь команди проведуть 4 жовтня, через можливі протести Ірландія перенесла його на нейтральну територію.

Ліга націй УЄФА Збірна Ірландії з футболу збірна Ізраїлю з футболу

Збірна Ірландії з футболу

УЄФА відхилив прохання Ірландії не зводити їхню збірну з Ізраїлем у майбутніх жеребкуваннях
Ірландія перенесла домашній матч Ліги націй проти Ізраїлю на нейтральну арену через протести
Легендарний одноклубник Миколенка завершить кар'єру у 37 років
"Чому б тобі не стати наступним Роббі Кіном?" Шахтар зіграє проти героя Ірландії, на чию честь перейменували аеропорт
Відсмокчи, ліверпульська с***а: легенда Ірландії потрапив у скандал через святкування голу збірної

Останні новини