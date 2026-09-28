Вони нас ненавидять, а ми їх теж не любимо: екснападник Шахтаря – про конфлікт між збірними Ізраїлю та Ірландії

Колишній нападник донецького Шахтаря Манор Соломон заявив, що існує ненависть між збірними Ізраїлю та Ірландії після очної зустрічі (поразка "блакитно-білих" – 0:3) у 2-му турі Ліги націй, проте він не може озвучити свою думку щодо суперників, оскільки його дискваліфікують.

Його слова передає Times of Israel.

"Я не хочу говорити про ірландських гравців. Якщо я скажу, що про них думаю, мене, ймовірно, дискваліфікують на кілька матчів… Очевидно, що вони нас ненавидять. Ми їх теж не любимо. Я чекаю на наступний матч проти них. Це буде зовсім інша гра.

Як зазначає видання, ірландці демонстративно схилили голову під час виконання гімну Ізраїлю. Соломон відповів, що його не цікавить поведінка суперників, проте наголосив на їхній безкарності. Водночас 27-річний нападник подякував своєму народові та зазначив, що він пишається своєю державою.

"Вони мене не цікавлять. У нас країна вдесятеро краща за їхню, сильніша, дивовижна країна з дивовижними людьми. Ми пишаємося тим, що носимо форму збірної і є ізраїльтянами. Ми пишаємося нашою державою та нашими солдатами. Ірландці можуть витворяти всі свої витівки. Ми – ізраїльтяни й любимо свою країну. І так буде завжди".

Нагадаємо, що в червні цього року керівництво збірної Ірландії ухвалило рішення перенести домашній поєдинок 4-го туру Ліги націй проти "блакитно-білих" через невдоволення та протести з боку вболівальників та гравців команди.

Обурення у футбольній спільноті Ірландії викликала воєнна політика Ізраїлю на території Палестини.

Згодом стало відомо, що Футбольна асоціація Ірландії подавала заяву до УЄФА, аби розділити збірні Ірландії та Ізраїлю у майбутніх жеребкуваннях, проте цю пропозицію було відхилено.

Перед очною зустріччю команд у 2-му турі Ліги націй наставник збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон публічно звинуватив Ізраїль у геноциді населення сектору Гази. Ці слова розкритикувала Федерація футболу Ізраїлю.

А ще пізніше повідомлялося, що "хлопці в зеленому" розглядали можливість бойкотувати цей матч проти "блакитно-білих", але у підсумку цього не сталося.

Зауважимо, що Соломон виступав у донецькому Шахтарі протягом 2019-2022 років, проте після початку повномасштабного вторгнення залишив команду.

Загалом нападник провів у футболці "гірників" 106 матчів, у яких відзначився 22 голами та 9 асистами. Також за цей час він виграв: два чемпіонства України (18/19, 19/20), Кубок України (18/19) та Суперкубок України (21/22).

З серпня цього року футболіст виступає у складі Вест Гема.