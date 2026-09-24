Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Ізраїлю не обмінюватиметься футболками з ірландцями через політичний скандал

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 18:03
Збірна Ізраїлю не обмінюватиметься футболками з ірландцями через політичний скандал

Футболісти збірної Ізраїлю ухвалили рішення не обмінюватися футболками з представниками збірної Ірландії після очного матчу команд у Лізі націй.

Про це повідомляє The Irish Sun.

Таке рішення гравці ухвалили після конфлікту, який спалахнув між командами в останні дні.

Головний тренер збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон звинуватив Ізраїль у геноциді населення сектору Газа, а Федерація футболу Ізраїлю у відповідь звинуватила його у "дурості, невігластві та лицемірстві".

Футбольна асоціація Ірландії (FAI) залишила за гравцями прави вибирати лінію поведінки впродовж матчу, проте попросила УЄФА скасувати будь-які передматчеві заходи на кшталт спільного обіду керівників двох асоціацій.

Матч Ізраїль – Ісландія відбудеться 27 вересня в угорському Дебрецені. Матч-відповідь команди проведуть 4 жовтня, через можливі протести Ірландія перенесла його на нейтральну територію.

Ліга націй УЄФА Збірна Ірландії з футболу збірна Ізраїлю з футболу

Збірна Ірландії з футболу

Між збірними Ірландії та Ізраїлю виник конфлікт напередодні матчу Ліги націй
УЄФА відхилив прохання Ірландії не зводити їхню збірну з Ізраїлем у майбутніх жеребкуваннях
Ірландія перенесла домашній матч Ліги націй проти Ізраїлю на нейтральну арену через протести
Легендарний одноклубник Миколенка завершить кар'єру у 37 років
"Чому б тобі не стати наступним Роббі Кіном?" Шахтар зіграє проти героя Ірландії, на чию честь перейменували аеропорт

Останні новини