Збірна Ізраїлю не обмінюватиметься футболками з ірландцями через політичний скандал

Футболісти збірної Ізраїлю ухвалили рішення не обмінюватися футболками з представниками збірної Ірландії після очного матчу команд у Лізі націй.

Про це повідомляє The Irish Sun.

Таке рішення гравці ухвалили після конфлікту, який спалахнув між командами в останні дні.

Головний тренер збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон звинуватив Ізраїль у геноциді населення сектору Газа, а Федерація футболу Ізраїлю у відповідь звинуватила його у "дурості, невігластві та лицемірстві".

Футбольна асоціація Ірландії (FAI) залишила за гравцями прави вибирати лінію поведінки впродовж матчу, проте попросила УЄФА скасувати будь-які передматчеві заходи на кшталт спільного обіду керівників двох асоціацій.

Матч Ізраїль – Ісландія відбудеться 27 вересня в угорському Дебрецені. Матч-відповідь команди проведуть 4 жовтня, через можливі протести Ірландія перенесла його на нейтральну територію.