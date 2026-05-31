Ми заслужили гол: тренер збірної Польщі – про поразку від України

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан прокоментував поразку від України у товариському матчі, наголосивши, що його команда своєю грою заслуговувала на гол у ворота суперника.

Його слова передає Weszlo.com.

"Гра розвалилася, але це звичайні ігрові ситуації, які часто трапляються. Іноді вдається відіграти відставання, як це було у нас з Нідерландами на виїзді, іншим разом – ні. У другому таймі ми не показали чудової комбінаційної гри, але з нашого боку було багато душі, щоб змінити результат. Ми заслужили гол", – заявив Урбан.

Також польський фахівець відмітив контроль м'яча з боку української команди.

"Україна показала, що вміє утримувати м'яч. У них новий тренер, і це нормально, що в такому випадку кожен гравець хотів проявити себе на повну".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0. Це була дебютна гра італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера. Перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка.

Додамо, що 36-річний вінгер київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом). Поляки ж свій наступний спаринг проведуть 3 червня проти збірної Нігерії. Старт цієї зустрічі запланований о 21:45.