Мальдера розповів, чи будуть зміни у складі збірної України на матч з Данією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи будуть зміни у складі в наступному товариському матчі проти Данії.

Про це він повідомив на післяматчевій пресконференції.

"Так, звісно. Я б хотів спробувати когось іншого. Як Польща, так і Данія – це дві дуже сильні команди. Якщо я не помиляюся, Україна не вигравала у Польщі вже близько 13 років. І Данія – це інша команда, дуже сильна.

Але основна ціль цих двох товариських матчів – це оцінити гравців. Із сильними суперниками. Тому ми поїдемо грати в Данію. Ми знаємо, що вони дуже сильні. Зіграємо свій матч. І максимум – програємо. Але ми, звісно, зіграємо до самого кінця, усі 90 хвилин".

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0 у спарингу. Це була дебютна гра італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера. Перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Вінгер київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).