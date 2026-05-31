Я не міг його навіть таким уявити: Мальдера – про свій дебют на чолі збірної України у спарингу проти Польщі

Новоспечений головний тренер збірної України Андреа Мальдера після товариського матчу з Польщею заявив, що ніколи не міг би собі уявити такий дебют.

Про це він повідомив на післяматчевій пресконференції.

"Якщо б я мав уявити собі свій дебют, я не міг його навіть таким уявити, як сьогодні. З цими гравцями, але особливо з цією збірною. Це гравці, які роблять футбол складним або простим. Гравці дуже спростили для мене цей дебют, бо з першого моменту вони повністю мені довірилися, і вони мені надали багато сміливості. Те, що ми зробили за 2 дні, було дуже складно зробити, і я це надзвичайно ціную".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0. Це була дебютна гра італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера. Перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Вінгер київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).