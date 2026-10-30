Шахтар – Оболонь: коли та де дивитися матч 11 туру УПЛ

У п'ятницю, 30 жовтня, відбудеться матч 11 туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Шахтар вдома прийматиме Оболонь.

Команди визначатимуть сильнішого на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 13 травня. Тоді "гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1.

Після десяти турів Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 25 залікових балів. Кияни набрали сім очок і розташовуються на 13-й сходинці.