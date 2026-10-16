Залишилося ще забити зі штрафного: воротар Оболоні – про свій асист у матчі УПЛ

Воротар Оболоні Назарій Федорівський відреагував на свою результативну дію у поєдинку 9-го туру чемпіонату України проти Вереса (2:0).

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

На 84-й хвилині Федорівський вибиваючи м'яч від власних воріт вивів Ігоря Мединського віч-на-віч із голкіпером рівненської команди. Нападник скористався нагодою та встановив остаточний рахунок – 2:0.

"Залишилося ще забити десь зі штрафного для повної добірки. А взагалі, я просто щасливий, що команда перемогла. Це була дуже важлива перемога. Бачите, ми повернулися у свої рідні стіни – і вдалося нарешті здобути цю надважливу перемогу.

І також хотів дуже сильно привітати Ігоря Мединського. Це його дебютний гол у Прем'єр-лізі. Я прям щасливий, тому що він мій хороший друг, старий товариш – і якраз так сталося. Я кажу: "От, мій подарунок для тебе. Гольова передача – ти забив". Тож я ще раз його вітаю, команду вітаю і вітаю всіх уболівальників.

Не знаю, чи це було видно в трансляції, але Ігор попередньо, якраз коли я поставив м'яч, показав мені рукою: закидай мені сюди за спину. І просто, якщо чесно, вдалася хороша передача. Вона така вийшла досить силова, і вдалий відскок якраз – йому залишалось просто розстріляти ворота", – підсумував Федорівський.