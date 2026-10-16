Залишилося ще забити зі штрафного: воротар Оболоні – про свій асист у матчі УПЛ
Воротар Оболоні Назарій Федорівський відреагував на свою результативну дію у поєдинку 9-го туру чемпіонату України проти Вереса (2:0).
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
На 84-й хвилині Федорівський вибиваючи м'яч від власних воріт вивів Ігоря Мединського віч-на-віч із голкіпером рівненської команди. Нападник скористався нагодою та встановив остаточний рахунок – 2:0.
"Залишилося ще забити десь зі штрафного для повної добірки. А взагалі, я просто щасливий, що команда перемогла. Це була дуже важлива перемога. Бачите, ми повернулися у свої рідні стіни – і вдалося нарешті здобути цю надважливу перемогу.
І також хотів дуже сильно привітати Ігоря Мединського. Це його дебютний гол у Прем'єр-лізі. Я прям щасливий, тому що він мій хороший друг, старий товариш – і якраз так сталося. Я кажу: "От, мій подарунок для тебе. Гольова передача – ти забив". Тож я ще раз його вітаю, команду вітаю і вітаю всіх уболівальників.
Не знаю, чи це було видно в трансляції, але Ігор попередньо, якраз коли я поставив м'яч, показав мені рукою: закидай мені сюди за спину. І просто, якщо чесно, вдалася хороша передача. Вона така вийшла досить силова, і вдалий відскок якраз – йому залишалось просто розстріляти ворота", – підсумував Федорівський.
Для Федорівського це вже друга результативна дія у нинішньому сезоні УПЛ. Раніше воротар відзначився голом у матчі проти Чорноморця, який завершився нічиєю 1:1. Тоді воротар допоміг Оболоні уникнути поразки.
Дві результативні дії зробили Федорівського найкращим гравцем "пивоварів" за системою "гол+пас". Жоден футболіст столичного колективу не виконав більше однієї гольової дії у нинішній кампанії.
Оболонь здобула першу перемогу в сезоні УПЛ, набрала сім очок і піднялася на 13-те місце в турнірній таблиці. Наступний матч чемпіонату кияни проведуть 23 жовтня на виїзді проти Полісся.