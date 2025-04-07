Тріумф Карпат: визначилися найкращі гравець і тренер УПЛ за підсумками лютого-березня

Вінгер Карпат Бруніньйо став найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги за підсумками лютого-березня, наставника "левів" Владислава Лупашка визнали найкращим тренером.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

За цей період Бруніньйо забив чотири м’ячі і віддав гольовий пас. Особливо вдало він провів гру з Чорноморцем, оформивши хеттрик.

У голосуванні від гравців футболіст отримав 52,5% голосів. Другим став Владислав Ванат (Динамо) – 22,7%. Трійку замкнув ще один представник "біло-синіх" Віталій Буяльський – 13,7%. Нападник Олександрії Олександр Філіппов завершив голосування з результатом 11,6%.

Серед тренерів перемогу здобув Владислав Лупашко. Його Карпати у лютому-березні перемогли ЛНЗ (1:0) та Чорноморець (4:0), зіграли внічию з Ворсклою та Шахтарем (по 0:0) і поступилися Динамо (0:2).

Фахівець набрав 48,4% голосів від тренерів. Інші претенденти на нагороду: Руслан Ротань (25,5%), Олег Шандрук (21,4%) та Василь Кобін (4,9%).

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, 23 тур УПЛ завершиться двома матчами.

Тур стартував у п'ятницю матчем Оболоні з Інгульцем, в якому "пивовари" завдяки голу Бичека здобули мінімальну перемогу.

Продовжився тур поєдинком між Зорею та Ворсклою, де луганці зуміли вирвати перемогу, граючи в більшості понад 30 хвилин. Також дебютний асист Ярослава Ракицького приніс Чорноморцю 3 очки в поєдинку з черкаським ЛНЗ.

Уже в неділю, 6 квітня, на фанатів українського футболу очікували матчі лідерів Прем'єр-ліги. На початку ігрового дня Олександрія здобула мінімальну перемогу над Кривбасом, після чого Динамо Київ впевнено перемогло Лівий берег, а завершилася недільна програма УПЛ розгромом Вереса у виконанні донецького Шахтаря.