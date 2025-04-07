Полісся зіграє з Карпатами, Колос прийме Рух у 23 турі УПЛ

У понеділок, 7 квітня, 24 тур Української Прем'єр-ліги завершиться двома поєдинками лідерів чемпіонату.

О 15:30 Колос має приймати Рух у Ковалівці. Команда Руслана Костишина наразі має 21 заліковий пункт в активі, такий же показник і в Оболонні з Ворсклою, які знаходяться в зоні перехідних матчів. Рух має 26 очок та знаходиться на 9 місці в турнірній таблиці.

Закриватиме програму туру зустріч між житомирським Поліссям та львівськими Карпатами. Підопічні Імада Ашура після перемоги в попередньому матчі чемпіонату піднялися на 4 позицію, випереджаючи Кривбас на 2 очки. Карпати за 22 тури УПЛ заробили 32 залікові пункти та розташувалися на 7 місці.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 7 квітня

15:30. Колос – Рух

18:00. Полісся – Карпати

Нагадаємо, 23 тур стартував у п'ятницю матчем Оболоні з Інгульцем, в якому "пивовари" завдяки голу Бичека здобули мінімальну перемогу.

Продовжився тур поєдинком між Зорею та Ворсклою, де луганці зуміли вирвати перемогу, граючи в більшості понад 30 хвилин. Також дебютний асист Ярослава Ракицького приніс Чорноморцю 3 очки в поєдинку з черкаським ЛНЗ.

Уже в неділю, 6 квітня, на фанатів українського футболу очікували матчі лідерів Прем'єр-ліги. На початку ігрового дня Олександрія здобула мінімальну перемогу над Кривбасом, після чого Динамо Київ впевнено перемогло Лівий берег, а завершилася недільна програма УПЛ розгромом Вереса у виконанні донецького Шахтаря.