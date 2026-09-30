Лупашко потрапив до списку претендентів на звання найкращого тренера місяця у другому дивізіоні Польщі

Український наставник Лехії Гданськ Владислав Лупашко опинився серед претендентів на звання найкращого тренера вересня у Першій лізі Польщі – другому за силою футбольному дивізіоні країни.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Окрім Лупашка серед номінантів є Марцин Брош (Термаліка), Томаш Кафарський (Погонь ГМ), Мацей Токарчик (Варта), Марек Зуб (Сталь Ряшів).

Зауважимо, що протягом цього місяця Лехія під керівництвом українського наставника відіграла чотири матчі, у яких тричі тріумфувала та одного разу зазнала поразки.

Нагадаємо, що Лупашка призначили головним тренером польської команди влітку цього року. З того часу колектив провів 10 поєдинків (5 перемог, 1 нічия, 4 поразки).

Наразі клуб посідає восьме місце у турнірній таблиці, набравши за 9 турів 13 залікових балів.

Напередодні стало відомо, що Рух хоче отримати від Лехії Гданськ 700 тисяч євро за зірваний трансфер Віталія Романа у 2025 році.