Динамо з голами Ярмоленка та Шапаренка здолало Лівий берег у 23 турі УПЛ

Київське Динамо здобуло впевнену перемогу над столичним Лівим берегом у домашньому матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. "Біло-сині" могли виходити вперед ще в дебюті зустрічі, однак Микола Шапаренко не зумів реалізувати вихід віч-на-віч. Після цього гра дещо заспокоїлася.

Втім, на останніх хвилинах першого тайму Андрій Ярмоленко вивів Динамо вперед. Владислав Ванат скинув головою м'яч на легенду "біло-синіх", а той неробочою ногою пробив у ближній кут воріт. Та більше цей момент запам'ятався святкуванням Ярмоленка.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги гранда, але одразу ж після перерви Динамо відзначилося вдруге. Шапаренко зіграв на добиванні. Удар був несильним, але голкіпер "лелек" зупинив м'яч вже за лінією.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 6 квітня

Динамо – Лівий берег 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 44 Ярмоленко, 2:0 – 47 Шапаренко

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв (Лучкевич 88), Михайленко, Шапаренко (Піхальонок 75), Буяльський (Рубчинський 83), Кабаєв (Волошин 75), Ярмоленко, Ванат (Герреро 83)

Лівий Берег: Механів, Шаповал, Семенов, Якимів, Соколов (Астахов 85), Банада, Косовський (Дієгу 85), Приходько (Галас 67), М. Когут (Різник 46), Синиця (Войцеховський 67), Шастал

Попередження: ... – Семенов 55, Приходько 58, Різник 64

У підсумку підопічні Олександра Шовковського здобули комфортну перемогу та зберегли гандикап у 4 очки над Олександрією в турнірній таблиці. Напередодні команда Руслана Ротаня мінімально здолала Кривбас.