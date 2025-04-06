Шахтар голами у другому таймі розбив Верес у 23 турі УПЛ

Сьогодні, 6 квітня, в останньому матчі ігрового дня 23 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар розгромив Верес з рахунком 3:0.

Команди провели дуже рівну першу половину гри, в якій жодна зі сторін не могла похвалитися помітною перевагу хоча б в одному з компонентів.

Ситуація повністю змінилася по перерві, коли "гірники" захопили ініціативу до своїх ніг, в результаті чого вони змогли дотиснути суперника.

Все розпочалося на 59-й хвилині, коли Кевін, який недавно став героєм чвертьфіналу Кубку України проти Олександрії, відкрив рахунок з передачі Артема Бондаренка.

Майже півгодини ігрового часу пройшли без голів. І тільки наприкінці другого тайму команда Маріно Пушича закрила всі питання щодо переможця цієї зустрічі.

Спочатку відзначився Георгій Судаков, а через кілька хвилин Ласіна Траоре встановив остаточний рахунок матчу.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

23 тур, 6 квітня

Шахтар – Верес 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Кевін, 2:0 – 88 Судаков, 3:0 – 90 Траоре.

Шахтар: Різник – Тобіас, Грам, Матвієнко, Азарові – Бондаренко (80 Назарина), Марлон, Судаков – Аліссон (46 Педріньйо), Еліас (64 Егіналду), Кевін (80 Траоре).

Верес: Кожухар – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (89 Венделл) – Кльоц, Харатін (71 Кучеров) – Луан, Дахновський (70 Годя) – Степанюк, Гайдучик (81 Видрич).

Попередження: Кльоц, Гончаренко.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сьогодні, 6 квітня, свій матч 23 туру УПЛ провело і київське Динамо. Команда Олександра Шовковського не мала проблем із Лівим берегом.