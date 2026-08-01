Лупашко: У Лехії з’явилися серйозні кадрові проблеми

Головний тренер Лехії Владислав Лупашко назвав складну кадрову ситуацію в команді головною причиною провального старту сезону.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"За кілька днів до матчу з Погонню стало зрозуміло, що трансферну заборону не знято, а через велику кількість травмованих виникли серйозні кадрові проблеми. За два дні до зустрічі з'ясувалося, що доведеться запросити ще більше молодих футболістів.

Дехто провів із нами лише одне тренування й одразу вийшов у стартовому складі. Водночас на полі ми виглядали краще, ніж очікували. За першу команду грали 15-16-річні футболісти, для яких навіть рівень U-19 наразі був би серйозним викликом. Тому після фінального свистка мене засмутив не виступ, а рахунок", – заявив тренер.