Зоря у більшості вирвала перемогу над Ворсклою в матчі 23 туру УПЛ

Луганська Зоря вирвала перемогу над полтавською Ворсклою в матчі 23 туру УПЛ, граючи із середини другого тайму у більшості.

Зустріч завершилась 2:1 на користь "чорно-білих".

Старт поєдинку було відкладено на 45 хвилин через повітряну тривогу у Полтавській області, але пройшов, на щастя, без зупинок.

В першому таймі команди не мали достатньої кількості моментів для взяття воріт, усі головні події зустрічі відбулись у другій 45-хвилинці.

На 51-й хвилині Пилип Будківський вдало підставив ногу під удар Мічіна з меж карного майданчика. Вже через шість хвилин полтавський клуб залишився у меншості через грубий фол Скляра, за який він отримав другу жовту картку.

Попри те, що Ворскла грала вдесятьох, саме підопічні Максимова продовжували створювати моменту біля воріт суперника та домоглись свого – перехоплення в центрі поля завершилось прострілом Пердути та голом Малиша, який повністю позиційно переграв Вантуха.

Команди проводили чисельні атаки на ворота одне одного, а перемогу змогли вирвати саме підопічні Бартуловича – влучний удар Мічіна приніс луганському колективу три очки.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

23 тур, 5 квітня

Ворскла – Зоря 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Будківський, 51, 1:1 – Малишн, 70, 1:2 – Мічін, 90+4

Ворскла: Ісенко, Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута, Кане (Авділі, 63), Малишн, Скляр, Челядін (Ндукве, 56), Островський (Ієде, 56), Салабай (Нестеренко, 88)

Зоря: Сапутін, Жуніньйо (Горбач, 80), Дришлюк, Джордан, Башич, Яцик (Антюх, 46), Мічін, Попара, Слєсар (Кирюханцев, 71), Вантух, Будківський

Попередження: Джордан, Жуніньйо, Скляр, Башич, Попара

Видалення: Скляр, 57 (друге попередження)

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Зазначимо, що у ці хвилини відбувається ще один матч УПЛ – Чорноморець на домашньому стадіоні приймає ЛНЗ.

Нагадаємо, 23 тур стартував у п'ятницю матчем Оболоні з Інгульцем, в якому "пивовари" завдяки голу Бичека здобули мінімальну перемогу.