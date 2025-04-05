Дебютний асист Ракицького приніс Чорноморцю перемогу над ЛНЗ

Одеський Чорноморець здобув важливу у боротьбі за збереження місця в УПЛ перемогу над ЛНЗ.

Зустріч завершилась із рахунком 1:0 на користь "моряків".

Вже на початку матчу Ярослав Ракицький м'яко накинув у центр карного майданчика, а Скиба ударом головою вразив ворота Кучеренка.

Попри відчайдушні атаки черкаського колективу протягом усього другого тайму, підопічні Кучера змогли втримати перемогу та залишити останнє місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 5 квітня

Чорноморець – ЛНЗ 1:0 (1:0)

Гол: Скиба, 17

Чорноморець: Аніагбосо, Кисіль, Джарджу, Ракицький (Карлос, 66), Бутко, Скиба, Хобленко, Шпорн (Лацабідзе, 5), Білошевський, Янаков (Габелок, 66), Безбородько (Попов, 66)

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв (Топалов, 68), Кушніренко (Момо, 46), Пасіч (Бессала, 46), Яшарі, Танковський, Суареш (Беннетт, 46), Тіль

Попередження: Лацабідзе, Хобленко, Білошевський, Топалов

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Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня луганська Зоря у напруженому поєдинку змогла вирвати перемогу над Ворсклою.