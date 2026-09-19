Український хавбек оформив хеттрик за Лехію в чемпіонаті Польщі

Український атакувальний півзахисник Артур Шах оформив хеттрик за Лехію Гданьськ у матчі 9 туру другого дивізіону чемпіонату Польщі проти Сталі (Мелець). Команда Владислава Лупашка здобула перемогу з розгромним рахунком 7:1.

Шах забивав голи на 12, 49 і 63 хвилинах. Тепер на його рахунку 6 голів і 1 асист у 6 матчах другого дивізіону чемпіонату Польщі. 21-річний хавбек перейшов у Лехію на правах оренди зі львівських Карпат у серпні поточного року.

Лехія здобула свою другу перемогу поспіль – минулого тижня підопічні Лупашка обіграли Медзь 2:1. Після провального старту сезону команда піднялася вже у зону перехідних матчі і наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Польщі.