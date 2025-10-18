Протистояння Полісся та Шахтаря, Зоря прийматиме Динамо у Києві у 9 турі УПЛ

Сьогодні, 18 жовтня, програма дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 продовжиться трьома матчами.

Другий ігровий день дев'ятого туру у Львові відкриватимуть місцевий Рух та Кривбас, команди з протилежних частин турнірної таблиці. Обидва колективи перемогли в останньому турі, тож вони сподіватимуться продовжити цей успіх.

Також у Києві Динамо виступатиме в ролі гостьової команди: підопічні Олександра Шовковського, які не можуть перемогти в межах чемпіонату України протягом останніх чотирьох ігор, готуються до протистояння із Зорею.

Вечір подарує центральний матч туру УПЛ – Полісся прийматиме Шахтар. У разі перемоги житомирська команда матиме можливість обійти "гірників" та очолити таблицю чемпіонату.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 18 жовтня

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, відбувся стартовий матч 9 туру УПЛ, у якому Оболонь здолала Полтаву завдяки дублю від Сергія Суханова.