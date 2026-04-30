По чотири матчі на початку тижня: УПЛ затвердила розклад 28 туру

Затверджено розклад матчів 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у вівторок, 12 травня, матчем між Олександрією та Зорею, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – Оболонь, який запланований на середу, 13 травня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

28 тур

12 травня (вівторок)

13:00 Олександрія – Зоря

15:30 Епіцентр – Полісся

18:00 Верес – Кривбас

18:00 Металіст 1925 – Карпати

13 травня (середа)

13:00 Кудрівка – Рух

15:30 ЛНЗ – Полтава

15:30 Динамо – Колос

18:00 Шахтар – Оболонь

