По чотири матчі на початку тижня: УПЛ затвердила розклад 28 туру
Затверджено розклад матчів 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у вівторок, 12 травня, матчем між Олександрією та Зорею, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – Оболонь, який запланований на середу, 13 травня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
28 тур
12 травня (вівторок)
13:00 Олександрія – Зоря
15:30 Епіцентр – Полісся
18:00 Верес – Кривбас
18:00 Металіст 1925 – Карпати
13 травня (середа)
13:00 Кудрівка – Рух
15:30 ЛНЗ – Полтава
15:30 Динамо – Колос
18:00 Шахтар – Оболонь
Раніше було затверджено розклад матчів 27 туру.