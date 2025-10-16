Рух – Кривбас: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Криворізький Кривбас завітає в гості до Руха в матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Львів".

Гра розпочнеться о 13:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 8 зіграних турів львів'яни заробили 6 очок та знаходяться у зоні перехідних матчів на 14 позиції.

Кривбас водночас розташувався у групі лідерів. Підопічні Патріка ван Леувена заробили 16 очок у 8 поєдинках і відстають від лідируючого Шахтаря всього на 1 заліковий пункт.