Полісся – Шахтар: де дивитися центральний матч 9-го туру УПЛ

Донецький Шахтар зіграє з житомирським Поліссям у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 жовтня. Зустріч відбудеться на "Центральному міському стадіоні Полісся" в Житомирі.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 8 турів "гірники" очолюють турнірну таблицю чемпіонату України, маючи 17 очок у активі.

Полісся не сильно відстає від лідера УПЛ, наразі "зграя" знаходиться на 4 сходинці з 15 заліковими балами.