Порівняв Динамо зі збірною Бразилії: ексгравець Колоса оцінив боротьбу за медалі УПЛ

Півзахисник Фенікс-Маріуполь Андрій Богданов висловився про гонку за нагороди Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Його цитує Український футбол.

Колишній футболіст збірної України прогнозує цікаву боротьбу за місця у верхній частині турнірної таблиці.

"Якщо Динамо продовжить так грати в атаці… Була така формула у збірної Бразилії 1970-х років: "Ви заб'єте нам скільки зможете, а ми – скільки захочемо". Крім того, Полісся не збирається втрачати очки проти команд рангом нижче за Шахтар. Повторюся, дуже цікавим буде фініш сезону", – сказав Богданов.

Після 25-ти турів лідер поточного розіграшу УПЛ є донецький Шахтар, який набрав 60 балів. Відрив від черкаського ЛНЗ, який йде на другому місці, складає 8 очок. Житомирське Полісся з 49 пунктами замикає трійку лідерів.

Динамо Київ поступається лише 2 балами житомирянам. Таке ж відставання харківського Металіста 1925 від команди Ігоря Костюка.

Цікаво, що у наступному турі УПЛ Динамо зіграє проти Шахтаря. Українське Класичне відбудеться у неділю, 3 травня, о 18:00. Тоді як львівські Карпати приймуть ЛНЗ (2 травня о 18:00), а Полісся зіграє проти Металіста 1925 (3 травня о 15:30).

Раніше легендарний тренер Мирон Маркевич, якого сватають до керма збірної України, назвав наступного чемпіона України.