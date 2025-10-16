Зоря – Динамо Київ: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Луганська Зоря зіграє з Динамо Київ у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в місті Київ.

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 8 зіграних матчів Зоря знаходиться у середині турнірної таблиці, набравши 11 очок і розташувавшись на 9 місці.

Динамо попри 4 поспіль нічиї залишається в групі лідерів чемпіонату України, наразі кияни відстають від лідируючого Шахтаря всього на 1 заліковий пункт.