УПЛ затвердила розклад матчів 12 та 13 турів чемпіонату України
Затверджено розклад матчів 12 та 13 турів Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє УПЛ.
12 тур розпочнеться 2 листопада матчем Карпати – Лівий Берег, а завершиться зустріччю Зоря – ЛНЗ 4 листопада.
13 тур стартує 8 листопада поєдинком між Чорноморцем та Ворсклою, а матч Динамо – Полісся, який відбудеться 10 листопада, завершить тур.
Чемпіонат України – УПЛ
12 тур
Субота, 2 листопада
15:30 Карпати — Лівий Берег
18:00 Шахтар — Чорноморець
Неділя, 3 листопада
13:00 Ворскла — Колос
15:30 Олександрія — Полісся
18:00 Інгулець — Динамо
Понеділок, 4 листопада
13:00 Оболонь — Верес
15:30 Кривбас — Рух
18:00 Зоря — ЛНЗ
13 тур
П'ятниця, 8 листопада
15:30 Чорноморець — Ворскла
18:00 Лівий Берег — Інгулець
Субота, 9 листопада
13:00 ЛНЗ — Оболонь
15:30 Олександрія — Карпати
18:00 Колос — Кривбас
Неділя, 10 листопада
13:00 Верес — Рух
15:30 Шахтар — Зоря
18:00 Динамо — Полісся
Київське Динамо у 9 турі Української Прем'єр-ліги вдома зуміло здолати криворізький Кривбас. Кияни завдяки тріумфу вийшли в одноосібні лідери УПЛ.
Головний суперник "біло-синіх" донецький Шахтар у 9 турі "познущався" над ЛНЗ, але поки що йде лише четвертим, маючи в активі 16 балів.