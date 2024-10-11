УПЛ затвердила розклад матчів 12 та 13 турів чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 12 та 13 турів Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє УПЛ.

12 тур розпочнеться 2 листопада матчем Карпати – Лівий Берег, а завершиться зустріччю Зоря – ЛНЗ 4 листопада.

13 тур стартує 8 листопада поєдинком між Чорноморцем та Ворсклою, а матч Динамо – Полісся, який відбудеться 10 листопада, завершить тур.

Чемпіонат України – УПЛ



12 тур

Субота, 2 листопада

15:30 Карпати — Лівий Берег

18:00 Шахтар — Чорноморець

Неділя, 3 листопада

13:00 Ворскла — Колос

15:30 Олександрія — Полісся

18:00 Інгулець — Динамо

Понеділок, 4 листопада

13:00 Оболонь — Верес

15:30 Кривбас — Рух

18:00 Зоря — ЛНЗ

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13 тур

П'ятниця, 8 листопада

15:30 Чорноморець — Ворскла

18:00 Лівий Берег — Інгулець

Субота, 9 листопада

13:00 ЛНЗ — Оболонь

15:30 Олександрія — Карпати

18:00 Колос — Кривбас

Неділя, 10 листопада

13:00 Верес — Рух

15:30 Шахтар — Зоря

18:00 Динамо — Полісся

Київське Динамо у 9 турі Української Прем'єр-ліги вдома зуміло здолати криворізький Кривбас. Кияни завдяки тріумфу вийшли в одноосібні лідери УПЛ.

Головний суперник "біло-синіх" донецький Шахтар у 9 турі "познущався" над ЛНЗ, але поки що йде лише четвертим, маючи в активі 16 балів.