УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 20 туру
Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 20 туру чемпіонату, а також назвала символічну зірну.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Найкращим тренером туру група з 28 експертів визнала Віталія Первака, під керівництвом якого Лівий Берег здобув четверту перемогу в п’яти останніх турах (цього разу – над Вересом, 2:0).
Водночас найкращим гравцем визнали Петара Мічіна (Зоря) – який оформив дубль у ворота Оболоні.
Символічна збірна туру
Нагадаємо, закривав 20-й тур поєдинок між Рухом та Інгульцем.