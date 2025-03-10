УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 20 туру

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 20 туру чемпіонату, а також назвала символічну зірну.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Найкращим тренером туру група з 28 експертів визнала Віталія Первака, під керівництвом якого Лівий Берег здобув четверту перемогу в п’яти останніх турах (цього разу – над Вересом, 2:0).

Водночас найкращим гравцем визнали Петара Мічіна (Зоря) – який оформив дубль у ворота Оболоні.

Символічна збірна туру

Нагадаємо, закривав 20-й тур поєдинок між Рухом та Інгульцем.