Автогол та шедевр майже з центру поля: огляд матчу Лівий Берег – Верес

У п'ятницю, 7 березня, столичний Лівий Берег здолав Верес у 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Окремої уваги вартує гол-шедевер від Дмитра Шастала, який забив майже з центра поля.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

20 тур, 7 березня

Лівий Берег – Верес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Вовченко (аг), 2:0 – 59 Шастал

Лівий Берег: Механів – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал - Косовський, Дедух, М. Когут (Войцеховський, 67) – Синиця (Різник, 86), Сухоручко (Кобзар, 79), Шастал (Галас, 79)

Верес: Кожухар – Шевченко (Сміян, 75), Вовченко, Чечер, Куція (Протасевич, 75) – Кучеров, Харатін, Дахновський, Шарай (Луан, 46) – Гайдучик, Годя (Степанюк, 46)

Попередження: 23 – Когут, 31 – Куція, 38 – Чечер, 41 – Харатін, 67 – Банада

Завдяки цьому успіху київський колектив піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці, набравши 22 залікові бали. Верес із 25 очками залишився 7-м.