Рух на останніх секундах вирвав перемогу над Інгульцем в УПЛ: не обійшлося без скандалу

Інгулець з Петрового та львівський Рух зіграли між собою в останньому матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. на користь львів'ян. Єдиний гол забив Остап Притула на останніх секундах зустрічі після скандального вилучення. Арбітр зустрічі дав жовту картку Волохатому за довге вкидання ауту. Це було друге попередження для гравця, тож Інгулець залишився у меншості.

Проте підопічні Віталія Пономарьова вогли вийти ще на 77 хвилині. Новачок команди Бекназ Алмазбеков вивів партнера на чудову позицію для удару, Юрій Климчук опинився перед порожніми воротами, але не зумів якісно пробити.

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 8 березня

Інгулець – Рух 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+9 Притула

Інгулець: Паламарчук – Бенедюк (Дубілей 35), Дихтярук, Малиш, Катрич – Волохатий, Гаджук, П’ятов – Пушкарьов (Фарасеєнко 59), Кисленко, Могильний (Сад 59).

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Роман, Рябов, Горін (Притула 63), Ременяк (Кітела 63) – Карабін, Фаал (Климчук 46), Пастух (Підгурський 82).

Попередження: Бенедюк 19, Волохатий 80, Катрич 90+4 – Климчук 79

Видалення: Волохатий (90+5, друга жовта)

Рух піднявся на 8 місце в турнірній таблиці, у команди 24 очка. Інгулець продовжує йти останнім, маючи 12 балів у активі. У наступному турі Інгулець зустрінеться з Чорноморцем, що йде передостаннім. Водночас Рух зіграє проти Ворскли.

Нагадаємо, напередодні Олександрія на виїзді обіграла ковалівський Колос. Після матчу президент ковалівців Андрій Засуха звільнив увесь тренерський штаб.