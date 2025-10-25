Українська правда
Львівське дербі, дуель Металіста 1925 та ЛНЗ, Оболонь прийматиме Полісся в 10 турі УПЛ

Олексій Погорелов — 25 жовтня 2025, 07:21
Сьогодні, 25 жовтня, в межах десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 відбудуться наступні три матчі.

Ігровий день відкриватимуть Металіст 1925 та ЛНЗ, дві команди з верхньої частини таблиці, які перебувають у гонитві за лідерами чемпіонату.

Таким статусом не можуть похвалитися Карпати та Рух, які готуються до львівського дербі. Після двох очних зустрічей перевага у цьому протистоянні належить "левам" (дві перемоги у Карпат, одна – у Руха).

У Києві в останньому матчі цього дня зустрінуться місцева Оболонь та Полісся. У разі перемоги "пивовари" наздоженуть свого суперника за очками. "Зграя" у свою чергу сподівається не відстати від Кривбаса, який лідирує в чемпіонаті.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
10 тур, 25 жовтня

13:00 Металіст 1925 – ЛНЗ

15:30 Карпати – Рух

18:00 Оболонь – Полісся

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 24 жовтня, десятий тур УПЛ стартував матчами, у яких Олександрія програла Епіцентру, а Зоря, граючи у більшості весь другий тайм, не змогла обіграти Верес.

