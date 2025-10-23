Металіст 1925 – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч 10-го туру УПЛ

Харківський Металіст 1925 зіграє з черкаським ЛНЗ у матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 25 жовтня, на Центральному стадіоні Житомира.

Гра розпочнеться о 13:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 9 турів Металіст 1925 йде серед лідерів турнірної таблиці: у команди 16 очок та 6 місце. ЛНЗ опинився ще вище (на 4 сходинці), набравши 17 балів. У попередньому турі ЛНЗ переміг Колос, а Металіст 1925 розписав мирову з Кудрівкою.