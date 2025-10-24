Українська правда
Оболонь – Полісся: де дивитися матч 10-го туру УПЛ

Микола Дендак — 24 жовтня 2025, 23:20
Житомирське Полісся зіграє зі столичною Оболонню в матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 25 жовтня, на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 9 турів Полісся йде на 5 місці в чемпіонаті, набравши 16 балів. У Оболоні ж 13 очок та 9-та сходинка. У попередньому турі Полісся відібрало очки у Шахтаря, а Оболонь перемогла Полтаву.

