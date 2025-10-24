Карпати – Рух: де дивитися львівське дербі у 10-му турі УПЛ

Львівські Карпати зіграють з Рухом у матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 25 жовтня, на стадіоні "Україна" у Львові.

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 9 турів Карпати йдуть на 10 місці в чемпіонаті України. У команди 11 очок. У Руха ситуація ще гірша – команда йде передостанньою, набравши лише 6 балів. У попередньому турі Карпати програли Епіцентру, а Рух поступився Кривбасу.